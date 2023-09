Conference League | Genk-Fiorentina 2-2 ma ai viola non basta la doppietta Ranieri

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Pareggio all'85' per i belgi con McKenzie Finale sfortunato per lasul campo del. Ainonno i due gol diper vincere la prima di. In Belgio, finisce 2-2, dopo che iavevano controllato per tutto il secondo tempo, subiscono il pareggio all’85’. Molti cambi anche nelrispetto alla formazione che ha sconfitto l’Union Saint-Gilloise nell’ultima gara di Jupiler. In avanti la novità con Fadera al posto di Paintsil, assente per squalifica, a far coppia con Zeqiri. Italiano, invece, sceglie di far rifiatare ben sette dei titolari visti contro l’Atalanta in campionato. Tra i pali c’è Christensen, in difesa a destra trova spazio Kayode con ...