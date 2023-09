Come si disegnano i mandala e perché fa bene

Leggi su dilei

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il semplice atto di colorare un disegno è molto utile per alleviare stress e ansia. Ultimamente un modo molto popolare per farlo è quello di colorare i, utilizzandoliforma di meditazione. Questi motivi simmetrici, a volte dalle linee sinuose e altre caratterizzati da disegni geometrici e spigolosi, sono un potente alleato per rilassarsi dopo una giornata faticosa o per liberare un po’ la mente. D’altra parte, l’arte di creareaffonda le sue radici in tempi lontanissimi, e oggi non ha perso il suo fascino incredibile. Scopriamo che cosa sono idisegnarli efanno cosìalla nostra salute, sia fisica che mentale. Che cosa sono iSimbolo spirituale e rituale nell’induismo e nel buddismo che rappresenta ...