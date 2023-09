Come diventare NCC | i requisiti e le procedure

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 21 settembre 2023)un autista di NCC è un passo significativo verso una carriera nel settore del trasporto professionale. Ma quali sono ie leper ottenere la tanto desiderata licenza? In questo articolo, risponderemo a queste domande fondamentali per coloro che aspirano aautisti NCC. IFondamentali Per intraprendere la strada del NCC, è importante soddisfare alcunifondamentali: Avere la Patente B da almeno 3 anni: il primo prerequisito è possedere la patente di guida di tipo B da almeno 3 anni, dimostrando un’esperienza sufficiente alla guida. Età minima: è necessario avere almeno 21 anni per essere idonei. Certificato di abilitazione professionale (KB): il certificato di abilitazione professionale, notoKB, è ...