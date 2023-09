Com’è andato il progetto per coinvolgere i Neet di Bergamo | i giovani che né studiano né lavorano

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 settembre 2023). Una serie di performance artistiche pubbliche per diffondere l’iniziativa, 6 cicli di laboratori gratuiti tra sport e arte per conoscere le proprie risorse e a scoprire il proprio potenziale, 63che rispondono all’appello e un flashmob finale di performance che si è svolto mercoledì 20 settembre a partire dalle 13 di fronte all’Istituto Vittorio Emanuele: si chiude così il‘Catch Me Now’, con capofila il Comune diin partnership con Consorzio Solco Città Aperta, Hg80 Impresa Sociale e Consorzio Ribes, e finanziato da Regione Lombardia con il bandoSmart. Catch Me Now, lanciato lo scorso febbraio, puntava a raggiungeredella città, con una particolare attenzione alla categoriache non lavora né segue attività ...