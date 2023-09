... il gap finanziario di 4,1 trilioni di dollari in natura deve essereentro il 2050 affinché ... Per colmare ildi finanziamento, il settore privato deve intensificare e aumentare il ...... nonostante il 2023, da giugno in poi, sia stato più piovoso rispetto al 2022, ilidrico non è ancora statoe, nei terreni più esposti, le piante iniziano a dare segnali di sofferenza.

"Colmato deficit di anni": Piantedosi illustra il piano Cpr ilGiornale.it

Mps: i mercati approvano la scelta dell'aumento di capitale thedotcultura

L'impianto normativo del nuovo decreto contro le migrazioni irregolari, spiega il ministro, è "coerente con il vigente quadro normativo dell'Unione europea" ...