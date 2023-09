Cna | “Con via libera Ue accelerare su investimenti imprese per autoproduzione di energia”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 21 settembre 2023) ROMA – Il viadell’Unione europea alle modifiche al Pnrr è una notizia positiva per l’Italia. In particolare consente di dare impulso aglidei privati per effetto di quasi 8 miliardi nell’ambito del RepowerEU, di cui 1,5 miliardi, come ha sottolineato il Ministro dellee del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo ieri in Senato al convegno promosso dalla Cna, indirizzati a sostegno delle piccoleche investono per la realizzazione di impianti per l’dida fonti rinnovabili. Una proposta della Cna che è stata accolta dal Governo nell’ambito della revisione del Pnrr e che ha ricevuto il fondamentale viaieri da parte del Consiglio Ue per gli affari generali. L'articolo L'Opinionista.