Clima | beffa per gli allarmisti | agosto ’23 è stato più fresco del ’22

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 21 settembre 2023) Doveva essere la nuova emergenza, dopo quella pandemica, che i governi nazionali avrebbero dovuto affrontare. L’aumento delle temperature, i disastri naturali ed il caldo torrido di quest’estate erano tutti effetti imputabili al cambiamentotico, e che trovavano un unico responsabile: il capitalismo umano. Esatto, è la stessa teoria che sta alla base delle eco-follie di Bruxelles, come la direttiva green sulla case e lo stop alla vendita di auto a diesel e benzina a partire dal 2035. E che, in fondo, non tanto si differenzia dai militanti per il(comunisti ma travestiti di verde) di Ultima Generazione. L’allarme sulEbbene, per settimane ci hanno raccontato che luglio 2023 eratra i mesi più caldi in assoluto. I media mainstream ce lo dicevano in qualsiasi salsa. Era addirittura La Repubblica ad ...