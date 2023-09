Citroën C5 Aircross hybrid | la prova de Il Fatto it – L’ibrido intelligente e familiare – FOTO

(Di giovedì 21 settembre 2023)accelera sull’elettrificazione e con la Ami – il quadriciclo a zero emissioni che raggiunge i 45 km/h di velocità massima e i 75 chilometri di autonomia – si impegna anche contro il bullismo e affianca i disabili. Il Doppio Chevron, uno dei marchi del gruppo Stellantis, ha arricchito la gamma della C5con un ibrido da 136 Cv e montato il motore più potente (115 kW) e la batteria più prestazionale sulle elettriche ë-C4 ed ë-C4 X. Inoltre supporta una campagna contro le discriminazioni e sta per lanciare una declinazione della Ami, la “For All”, che rende indipendenti i portatori di handicap. Si tratta di una variante sviluppata assieme ad un allestitore specializzato che include anche un particolare sistema di appoggio che permette di montare smontare autonomamente dal veicolo. La C5non dimostra i suoi ...

... fornendo una flotta di vetture ibride selezionate tra i modelli più iconici dei marchi del gruppo, come Jeep Renegade e Compass, Fiat 500X Cabrio e Tipo SW,C5, Opel Astra e ...Il gruppo produce attualmente in Spagna modelli come l'Opel Corsa, il Peugeot 2008, ilC3e il Fiat Ducato. Con il piano di elettrificazione, Stellantis punta a rafforzare la sua ...

Citroën C3 Aircross, il suv compatto Design, funzionalità e grip control Corriere della Sera