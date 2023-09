Cinema | Savatores | “Torneremo a innomorarci delle sale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 21 settembre 2023) Intervista del regista Premio Oscar a 'La Ragione': "Il politically correct, come il #metoo, è degenerato" L’Oscar per il miglior film in lingua straniera nel 1992 con “Mediterraneo”, i tanti successi e l’amore incondizionato del pubblico, eppure Gabriele Salvatores non ha intenzione di fermarsi. Dopo l’ottimo “Il ritorno di Casanova”, il regista sta ultimando “Napoli-New York” con protagonista Pierfrancesco Favino ed è pronto a ricevere l’ennesimo riconoscimento del suo brillante cammino. Il prossimo 30 settembre riceverà il Premio alla carriera al Lucca Film Festival, che per l’occasione proporrà la versione restaurata del suo “Nirvana” in collaborazione con CG Entertainment. “I premi alla carriera mi fanno sentire vecchio, come del resto i giovani registi che mi dicono di essere cresciuti con i miei film”, racconta Salvatores in un’intervista a ‘La Ragione’, direttamente dalla sala ...