Ciclismo Europei Drenthe 2023 | risultati e classifica staffetta mista | Italia argento | oro alla Francia

(Di giovedì 21 settembre 2023) E’ medaglia d’per ladell’aglidisu strada in corso di svolgimento in Olanda, a. Ottima la performance di Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Soraya Paladin, Edoardo Affini, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero, che si arrendono soltantoper appena quattro secondi, conquistando comunque un ottimo secondo posto continentale. Di seguito ecco latop-8.MIXED RELAYGermania Olanda Polonia Svizzera Belgio Ucraina SportFace.

Grazie a una rimonta pazzesca, l' Italia ha conquistato la vittoria nella Mixed Relay Juniores dei Campionati2023 distrada di scena a Drenthe, in Olanda. Il merito è di Andrea Bessega , Luca Giaimi , Andrea Montagner , Eleonora La Bella , Alice Toniolli e Federica Venturelli , capaci di ...Nella seconda giornata deglidiche si stanno svolgendo nella provincia di Drenthe, in Olanda, gli azzurri della cronostaffetta mista junior vincono l'oro confermando il titolo dello scorso anno imponendosi sui ...

La terribile caduta di Kung agli Europei di ciclismo in Olanda: salvato dal casco Corriere TV

Europei - Stefan Kung si distrae, sbatte sulle transenne e cade: addio podio per lo svizzero Eurosport IT

Grandissimo trionfo dell'Italia nella cronostaffetta junior mista agli Europei 2023 di ciclismo su strada. A Drenthe, nei Paesi Bassi, il sestetto azzurro composto da Andrea Bessega, Luca Giaimi, Andr ...Tutto pronto per la prova in linea maschile degli Europei di ciclismo su strada: la gara più attesa del week-end, in programma domenica 24 settembre. Sfida nei Paesi Bassi: partenza da Assen ed arrivo ...