Ciclismo | Europei 2023 | i favoriti della prova in linea Elite Mads Pedersen sfida Wout van Aert ed Arnaud De Lie

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tutto pronto per lainmaschile deglidisu strada: la gara più attesa del week-end, in programma domenica 24 settembre.nei Paesi Bassi: partenza da Assen ed arrivo sul Col du VAM dopo 199.8 km, con un circuito che presenta un paio di strappetti sul finale.gli uomini da classiche. Appuntamento perfetto pervanche non avrà i rivali di lusso Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel e dunque può andare a caccia del primo titolo importantecarriera su strada. Occhio però anche ai compagni di squadra: nel Belgio al via uno dei corridori più in forma del momento, quelDe Lie che ha trionfato poche settimane fa al Grand Prix Cycliste de Québec. Il rivale per il ...

Ventesimo posto per Matteo Sobrero nella cronometro individuale che ha segnato il suo esordio aglidisu strada in terra olandese. Il corridore di Montelupo Albese ha completato la sua prova in 33'44" mentre l'altro azzurro Mattia Cattaneo si è piazzato al quinto posto, a1'13' dal ...Una maschera di sangue. E il casco ridotto in frantumi. Paura durante la prova a cronometro deglidi2023 per l'incidente capitato allo svizzero Stefan Kung , protagonista di una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Per fortuna il corridore sta bene, proprio ...

La terribile caduta di Kung agli Europei di ciclismo in Olanda: salvato dal casco Corriere TV

Europei - Stefan Kung si distrae, sbatte sulle transenne e cade: addio podio per lo svizzero Eurosport IT

A seguito della terribile caduta durante la crono agli Europei di ciclismo, Stefen Kung ha riportato una commozione cerebrale e fratture al volto e ...Abbiamo raggiunto telefonicamente il commissario tecnico della Nazionale Italiana Daniele Bennati, in partenza per gli Europei di Drenthe, rassegna continentale in programma fino a domenica: "Ho convo ...