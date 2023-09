Ciclismo | Bennati | “Europeo adatto a Ganna Danimarca e Slovenia hanno due vantaggi rispetto all’Italia”

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamente il commissario tecnico della Nazionale Italiana Daniele, in partenza per gli Europei di Drenthe, rassegna continentale in programma fino a domenica: “Ho convocato i ragazzi che ritenevo più adatti al tipo di percorso per questi Europei. Mi aspetto di poter fare bene, ma poi chiaramente ogni gara ha la sua storia. Noi partiamo, come sempre, con il coltello tra i denti. Gli uomini da battere? Van Aert, Pedersen, De Lie e Laporte“. Come stai? “Tutto bene, in partenza per l’Olanda”. Sembrava dovesse essere un percorso per velocisti, ma alla fine, anche dalle tue convocazioni, non sembra proprio così… “Esatto, l’arrivo è in salita non difficilissima, ma non è un percorso per velocisti puri”. Cosa ti aspetti da? Ha mostrato di essere molto veloce… “L’arrivo dell’non ha niente a che ...