Ciclismo | argento per l’Italia agli Europei nel Team Relay Rimonta francese nel finale

(Di giovedì 21 settembre 2023) Che beffa per! Sfuma per un soffio il bis europeo: dopo il titolo junior di questa mattina grazie alla grandedelle donne, arriva l’nella prova élite grazie a una prova solida sia dei ragazzi che delle ragazze, inchinandosi solo alladella Francia. Azzurri che salgono sul secondo gradino del podio in quel di Drenthe, dando una dimostrazione di grande salute nel movimento delle prove contro il tempo. Edoardo Affini, Mattia Cattaneo e Matteo Sobrero hanno fatto una grandissima prima parte, facendo registrare il primo tempo all’intermedio con 20 secondi di vantaggio nei confronti della Francia guidata da Bruno Armirail, Rémi Cavagna e Benjamin Thomas. Prova superlativa quella disputata dal terzetto femminile transalpino, recuperando addirittura 24 secondi e chiudendo con un margine di ...