Choc al supermercato | sbaglia manovra e precipita con l’auto

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tragedia sfiorata nel tarantino, dove un’auto èta da un parcheggio del, dopo che l’uomo alla guida aveva effettuato unata. La vettura, una Citroen, è saltata dal parcheggio rialzato al piano inferiore. (continua) Leggi anche: La vip sconfitta dal cancro a soli 35 anni: il triste annuncio del marito Leggi anche: Mangia un piatto avanzato dal giorno prima e finisce in tragedia: persi 4 arti A Grottaglie, nel Tarantino, in Puglia, intorno alle 15 del 19 settembre, una tragedia è stata sfiorata dopo che un’auto è andata al di là della ringhiera che delimita il parcheggio sopraelevato delIper Sisa. Alla guida un’uomo di 68 anni del posto e sua figlia. Sul luogo sono intervenuti la polizia locale, che si è occupata di effettuare tutti i ...

Nella tranquilla Via Lanzo a Brandizzo, una tragedia ferroviaria ha scosso la vita di Daniela Tommasiello, 37 anni, dipendente delEurospin. Il suo marito, Giuseppe Sorvillo, è uno dei cinque operai della ditta "Si.gi.fer" che hanno perso la vita in un drammatico incidente sui binari. La moglie di Giuseppe per la ...... portatore sano di seducente goffaggine, False verita puo essere uno. C'e persino la scena di ... A lei non capita di essere riconosciuto "Sì, anche al. Allora c'è sempre qualcuno che ...

Tra iper-inflazione e saccheggi, paese sotto choc Il Manifesto

Video choc, afroamericana incinta uccisa dalla polizia in Ohio Corriere della Sera

«Mancava un lavoratore, hanno telefonato a Giuseppe perché abita a Brandizzo e proprio lì andava fatto il lavoro di manutenzione ferroviaria» ...È stato ritrovato morto dentro un carrello, con delle ferite d'arma da fuoco. San Basilio, trovato morto in un carrello È successo ...