Chignon morbido alto | basso e con ciuffo davanti | il tutorial per farlo bene

Leggi su amica

(Di giovedì 21 settembre 2023) Se esiste un’acconciatura passe-partout, probabilmente si tratta dello. Un raccolto elegante e casual al tempo stesso, che si adatta a tutti i tipi di capelli e, soprattutto, a qualsiasi forma del viso. Semplice, certo, ma mai banale: dall’asciugatura all’aggiunta di gioielli, mollette e accessori, realizzare un’acconciatura conè questione di precisione. Trovare l’ispirazione giusta, d’altra parte, non è affatto complicato. Lo, infatti, piace alle star quanto alle royal – da Kate Middleton a Letizia di Spagna – arrivando persino a conquistare passerelle e street style. Merito dell’animo casual dello, che può trasformarsi in una pettinatura elegante o in uno...