Chiama il figlio “Methamphetamine Rules” per fare un esperimento | la storia della giornalista Kirsten Drysdale

(Di giovedì 21 settembre 2023) Posso dare a mioil nome che voglio, anche se è così inusuale da creagli – crescendo – notevoli problemi? In Australia se ne discute dopo che alcuni genitori hanno scelto nomi che hanno sollevato polemiche. E il Guardian racconta laABCche ha provato a capire quale sia la flessibilità sui nomi che si possono dare ai bambini in Australia. Cosa ha fatto? Ha presentato il nome del suo terzoall’ente “New South Wales Births, Deaths and Marriages“. Quale nome? “” (viva le metanfetamine). Proprio così. “Pensavamo che, scegliendo il nome più provocatorio possibile, sarebbe stato sicuramente respinto,” ha dichiarato. ...

Dal rapporto a distanza con ilValentino alle polemiche per la presunta relazione con il rapper L - Gante , passando per la ... E se ti, lascialo chiamare ancora. Non si spreca la batteria ......si fa testamento La capacità d'intendere e volere Modello di testamento olografo Come siil ... oppure "Lascio a mia figlia il 40% della mia eredità; a mia moglie lascio il 30% e a mioil ...

Australia, giornalista chiama il figlio "La metanfetamina regna" per esperimento Sky Tg24

Autista fa scendere mamma dal bus per aderire allo sciopero. La donna chiama i Carabinieri: il comandante l’accompagna a prendere il figlio a scuola Orizzonte Scuola

Annuncia il suicidio alla famiglia e sparisce nel nulla. Dopo 10 anni, "Chi l'ha visto" svela l'amara verità: «È vivo, si trova in Grecia».Medici si nasce - recita la massima - e dottori si diventa: Antonio Castracane, classe 1924, è entrambe le cose. Da sempre. Difficile non pensarlo seduto nel suo ambulatorio ...