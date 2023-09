Chi è Nevio lo Stirato | la sua storia tra debiti | gioco e castelletti bancari

Leggi su cultweb

(Di giovedì 21 settembre 2023)lonato nel 1958, è un ludopatico ed ex miliardario, tra le personalità web insolite emerse da TikTok assieme a Filippo Champagne.aveva un’azienda di parquet e ha sperperato tutti i suoi averi e accumulatoper milioni di euro, che non è minimamente interessato a saldare. Come hanno confessato a Giuseppe Cruciani e David Parenzo, noti conduttori del programma radiofonico “La Zanzara”,loe Filippo Champagne condividono la passione per il “piacere di perdere soldi“. Loè tifoso del Milan e uno dei suoi tormentoni è quello del castellettoo, che vi spieghiamo di seguito. Ecco la sua! @lo...