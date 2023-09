Charlene lascia Monaco | ma senza il principe Alberto

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 21 settembre 2023) Solo qualche settimana fa l’intervista che smentiva le insistenti voci di un imminente divorzio tra ile lassa di. Ma proprio in questi giorni pare cheabbiato il principato per raggiungere una meta a lei molto cara, che non visitava da ormai due anni. Eppure, al suo fianco non c’è il. Ennesimo viaggio in solitaria perdi, che fino a qualche settimana fa sembrava si fosse trasferita in Svizzera, lontano da suo marito e dai suoi figli. Eppure, nonostante le voci di crisi risultano ormai essere smentite attraverso un’intervista, i due compaiono di nuovo divisi in pubblico. Infatti, durante il suo viaggioha dovuto fare a meno della ...