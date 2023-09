CHANCER punta a un nuovo traguardo pochi giorni dopo il suo primo aggiornamento

Leggi su coinlist.me

(Di giovedì 21 settembre 2023) La prevendita diha superato i 2,1 milioni di dollari, raccogliendo oltre 400.000 dollari in meno di una settimana. Nel frattempo, il mercato delle criptovalute rimane oscillantela reazione alla decisione di aumentare i tassi della Fed. Mentre le criptovalute rispecchiavano in gran parte i titoli azionari nel contesto di un più ampio ritiro del mercato, a seguito dell’ultima decisione politica della Federal Reserve, un’impresa notevole sembrava perfetta per). Alcuniil rilascio delper l’attesissimo progetto, la prevendita diha superato i 2,1 milioni di dollari. In un contesto in cui le criptovalute e le proiezioni per il settore globale delle scommesse sportive ...