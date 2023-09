Champions League | Real Sociedad-Inter 1-1 | Lautaro salva i nerazzurri

(Di giovedì 21 settembre 2023) (Adnkronos) – L’pareggia 1-1 sul campo dellaoggi 20 settembre nel match valido per la prima giornata del Gruppo D disotto in avvio per il gol di Brais Mendez, replica dinel finale. Nell’altra gara del girone, il Salisburgo vince 2-0 in casa del Benfica. Il 3 ottobre, l’riceve i portoghesi. Pronti, via e i padroni di casa vanno in vantaggio. L’avvio dellaè arrembante. Barrenetxea spaventa ial 4? con una botta secca che colpisce in pieno il palo. L’è stordita e regala il gol. Bastoni si impappina e consegna il pallone a Brais Mendez, che di piatto buca Sommer: 1-0. La rete lascia il segno sulla formazione ...

Un sospirone di sollievo: così Rudi Garcia ha "festeggiato" il gol del vantaggio del Napoli in casa del Braga, in, tradendo una tensione che evidentemente negli ultimi giorni si è fatta sentire, a dispetto delle dichiarazioni rassicuranti davanti ai microfoni. Gli azzurri hanno interrotto il ...L' Inter agguanta il pareggio nei minuti finali di una gara giocata in affanno contro la Real Sociedad patrona di casa ed esce con un punto dal complicato esordio stagionale in. Al termine della gara, i protagonisti nerazzurri del match commentano tra amarezza e la magra soddisfazione di aver evitato il ko in una gara a tratti complicatissima. La ...

FINALE Real Sociedad-Inter 1-1: Mendez spaventa Inzaghi, Lautaro pareggia all'87' La Gazzetta dello Sport

Real Sociedad-Inter 1-1, le pagelle della partita di Champions League Sky Sport

Victor Osimhen, nonostante lo zero sul tabellino dei gol, è stato premiato dalla UEFA. L'attaccante azzurro è risultato, infatti, secondo la massima la UEFA Champions League il man of the match di ...Inizia con una gara molto complicata la Champions League 2023/2024 dell’Inter. All’Estadio Municipal de Anoeta, i nerazzurri soffrono terribilmente contro la Real Sociedad, subendo subito un gol di… L ...