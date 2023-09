Champions | Braga Napoli 1-2 Tre punti e nulla più

(Di giovedì 21 settembre 2023)League: Di Lorenzo e un autogol regalano i tread un Calciodisordinato. È il giorno del ritorno in; è il giorno delle risposte ai troppi dubbi dopo Lazio e Genoa. Garcia non vuole rischiaree si affida al gruppo storico: esordio dal primo minuto rimandato per Natan. L’undici iniziale:

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida dicontro ilRudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida dicontro il. Le sue dichiarazioni: PARTITA - "E' sempre difficile una ......successo delle quattro italiane inarriva nel finale grazie a un clamoroso autogol. Quello che conta è il risultato e adesso grazie a questo sofferto, ma meritato 2 - 1 sul campo del, ...

FINALE Braga-Napoli 1-2: Di Lorenzo, Bruma e un incredibile autogol di Niakatè La Gazzetta dello Sport

Sporting Braga-Napoli: dove vederla in tv. Formazioni ufficiali e ultimissime Champions Quotidiano Sportivo

"Abbiamo perso con dignità anche se non volevamo e non meritavamo di perdere" Al termine del match di Champions contro il Napoli, l'allenatore del Braga Artur Jorge risponderà alle domande della stamp ...Per il Napoli contro lo Sporting Braga, ma il centrale partenopeo non si nasconde e lo ammette nel post partita di Champions League Al termine della partita tra Sporting Braga e Napoli, il difensore ...