Cesara Buonamici bacchetta Claudio e difende Fiordaliso | “Una gran signora”

In studio saranno presenti Alfonso Signorini,e Rebecca Staffetti. Le trasmissioni in diretta settimanali sono previste per il lunedì e il venerdì. Le anticipazioni del 18 settembre ...Oggi, giovedì 21 settembre 2023 , in prima serata su Canale 5, in onda la quarta puntata del Grande Fratello , condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista dae Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori. Grande Fratello, le anticipazioni della quarta puntata Nel corso della settimana, gli autori hanno hanno sottoposto ...

Cesara Buonamici stronca Paolo Masella e conquista il pubblico: le parole dette in diretta al Grande Fratello, leggo.it

Cesara Buonamici bacchetta Claudio Roma dopo la frase infelice a Fiordaliso: Ci sono modi e modi Fanpage.it

Il concorrente si è scusato per la frase infelice che ha utilizzato, a bacchettarlo Cesara Buonamici: “Ci sono modi e modi, e quello non era il modo. Lei è stata una gran signora”. Tornano a ...Il conduttore del Grande Fratello ha rischiato di cadere in diretta su Canale 5 Ennesima puntata del reality show di Canale 5 in una settimana dopo la ...