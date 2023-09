Centri di permanenza per i rimpatri | è scontro politico Proteste dal centrosinistra

(Di giovedì 21 settembre 2023) su Tg. La7.it - Il Viminale è in piena attività per individuare le strutture che ospiteranno i dodicidiper iche andranno ad aggiungersi ai dieci già ...

Il Viminale è in piena attività per individuare le strutture che ospiteranno i dodicidiper i rimpatri che andranno ad aggiungersi ai dieci già esistenti. Potrebbero addirittura essere tredici , dopo che il presidente della provincia di Bolzano, Kompascher, ha ...All'indomani del Consiglio dei ministri che ha detto sì all'allungamento dei tempi dineidei migranti da rimpatriare (CPR), è stato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a ...

Dove sorgeranno i centri di permanenza e rimpatrio e perché il governo ha scavalcato le Regioni per i luoghi Open

Occhiuto: pronti ad ospitare un centro di permanenza per i rimpatri se ci sarà richiesto RaiNews

Il presidente Roberto Occhiuto, ha manifestato la sua disponibilità all’apertura in Calabria di un centro di permanenza. Una proposta del Governo a cui invece molte regioni si sono ribellate ...Archiviare una volta per tutte le «guerre di dominio e di stampo neo-imperialista», come quella scatenata da Vladimir Putin in Ucraina. Dichiarare «una guerra globale e ...