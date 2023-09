«C’è qualcosa al fegato» | ha rivelato sui social

(Di giovedì 21 settembre 2023) «Una doccia fredda». Carolina Marconi definisce così l’esito dell’ultimo controllo al quale si è sottoposta. Due anni fa la showgirl di origine venezuelana, ex concorrente del Grande Fratello, ha iniziato la sua battaglia contro il tumore al seno. Una lotta affrontata con il sorriso, nonostante il dolore per l’intervento e la paura per la chemioterapia, e sempre condivisa sui. Pochi giorni fa si è mostrata ai follower in ospedale per un controllo. «Nella tac c’èal» spiega ai follower. ...

Poi peròcambia. Claudio Cecchetto è per me il Walt Disney italiano. Lasciamo Non me la me nare al portinaio di Radio Deejay. Era un periodo fantastico, ricordo una Kay Sandvik selvaggia e ...Se non vuoi difenderti, devi averecon cui difenderti. Manterremo sicuramente il transito delle merci ucraine', il resto delle parole di Morawiecki, che ha sottolineato che il governo di ...

Carolina Marconi e il tumore, l'esito degli ultimi controlli: «C'è qualcosa al fegato. Ho paura. Bisogna mette ilmessaggero.it