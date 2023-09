C' è più di un nome Corna | bomba di Francesco Totti su Ilary Blasi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 settembre 2023) È cominciato il processo che metterà la parola fine alla causa di divorzio tra. I due non erano presenti in aula ieri, mercoledì 20 settembre. Al loro posto c'erano i rispettivi avvocati che hanno presentato alla giudice Simona Rossi le memorie. Si tratta, riporta il sito di Repubblica di "due lunghe trattazioni scritte in cui ognuna delle parti ripercorre i motivi che hanno portato alla separazione. Ovviamente ognuna dal proprio punto di vista. Tradimenti, mancanze, assenze sospette". Le memorie sono secretate. Quello che si sa è che contengono foto, messaggi, chat che proverebbero tradimenti e relazioni stilate da investigatori privati.dà la colpa adella fine di diciassette anni d'amore. È stato lui a ...