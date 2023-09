Ce l'ho con... Onana non è mai stato un portiere da 55 milioni. Ausilio e Marotta hanno fatto un capolavoro

(Di giovedì 21 settembre 2023) La parata più bella, quella che purtroppo per lui e per il Manchester United non è riuscito a fare durante i 90 minuti, è...

Andre Onana, portiere del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Sommer ha salvato l'Inter, tenendola in partita ed evitando il raddoppio della Real Sociedad. Proprio del portiere nerazzurro, in paragone all'ormai

MANCHESTER (Inghilterra) - Ancora un'altra serata da dimenticare per Andre, portiere del Manchester United protagonista di un altro brutto errore nel ko 4 - 3il Bayern Monaco . L'ex Inter, ai microfoni di TNT Sports , ha commentato la gara di Champions League : " ...Autore di una grande stagionela maglia dell'Inter, in estate Andréha detto addio per passare al Manchester United. Ma l'inizio di stagione in Inghilterra non è stato proprio idilliaco, come dimostra il grave errore ...

La parata più bella, quella che purtroppo per lui e per il Manchester United non è riuscito a fare durante i 90 minuti, è arrivata al termine della partita. Quando ha deciso di prendersi la scena nell ...Poi il mancato intervento nella sfida al Nottingham Forest e l'errore contro il Wolverhampton quando nel recupero, Onana è uscito male su un traversone, travolgendo Sasa Kalajdzic: rigore netto, ma il ...