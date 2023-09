Catania | incendio nei pressi dell' aeroporto | voli dirottati

(Di giovedì 21 settembre 2023) Undivampato fuori dall'areadi-Fontanarossa ha causato ritardi nelle partenze e negli arrivi e il dirottamento di alcunia causa del fumo che avrebbe potuto creare disturbo al traffico aereo. Le fiamme sono scoppiate, spiegano i Vigili del fuoco, in via Passo del Fico, zona di grandi centri commerciali. Si tratta di undi sterpaglie, sono state inviate due autopompe e un'autobotte. Sul posto è presente anche la forestale.

