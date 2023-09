Castel San Giorgio | venerdì 22 settembre “Open Day” al Centro minori

Leggi su zon

(Di giovedì 21 settembre 2023) Le attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, partite già ad inizio agosto, saranno presentate ufficialmente alle famiglie ed alla città domani alle 17.00. Il servizio, attivato dal Piano di Zona in sinergia con il Comune diSan, si svolge presso i locali di Villa Calvanese. «Già dal primo agosto alcuni locali di Villa Calvanese hanno ospitato le attività del nostroper, servizio sul quale, insieme al Piano di Zona e con l’assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, abbiamo investito energie e risorse per poter dare una risposta qualificata a tante famiglie del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara –.pomeriggio, terminata l’estate e ad anno scolastico iniziato, presentiamo ufficialmente tutte le attività per i ...