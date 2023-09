Cassino L’ultimo saluto al giovane musicista Giulio D’Aliesio in piazza San Giovanni VIDEO

Leggi su temporeale.info

(Di giovedì 21 settembre 2023)– “Dirigici da lassù”: donando la bacchetta con la quale dirige la banda Don Bosco di, il maestro Marcello Bruni, ha salutato mercoledì pomeriggio in occasione dei funerali, il 18ennedimorto a seguito dell’incidente in moto avvenuto lungo uno dei tornanti della via per Montela notte del L'articoloalinSanTemporeale Quotidiano.