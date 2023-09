Cassazione | marchio Hugo Boss non è debole | rischio confusione con “il boss dei panini”

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il titolare di uno street food aveva avuto il via libera alla registrazione dalla Commissione ricorsi. Ma per lala tutela non va esclusa solo perchè il termine è di uso comune

Marchi, il chiosco il «boss dei panini» perde contro il colosso «Hugo Boss»: rischio di confusione

Il titolare di uno street food aveva avuto il via libera alla registrazione dalla Commissione ricorsi. Ma per la Cassazione La tutela non va esclusa solo perchè il termine è di uso comune