Carta del docente | il ritardo in piattaforma provoca proteste e malumori tra i prof

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCome ogni settembre, anche quest’anno la fruizione delladelè stata sospesa momentaneamente, in modo da poter procedere alla rendicontazione generale, condizione necessaria per partire con l’erogazione dei nuovi bonus. La ripresa del regolare funzionamento era prevista per lo scorso 18 settembre, ma in realtà i docenti che provino ad accedere al proprio portfolio si vedono ancora recapitare il seguente messaggio: “Informiamo i docenti che al momento l’accesso inè inibito in quanto sono in corso degli aggiornamenti al sito finalizzati all’avvio della nuova annualità”. Inevitabili i: con ladel, infatti, è possibile acquistare libri di testo, ingressi a spettacoli e film, abbonamenti a teatro e cineforum, e ...