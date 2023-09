Carta acquisti | non sbarazzartene | a breve una piacevole sorpresa

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 21 settembre 2023) Laormai la conosciamo tutti, viene rilasciata alle famiglie con determinate difficoltà economiche; su di essa vengono caricati in maniera bimestrale €80 per la spesa e l’acquisto di farmaci, ma nei prossimi mesi anzi probabilmente potrebbe servire anche per ricevere un ulteriore ricarica sempre da €80 ma questa volta per una finalità diversa, scopriamo quale. Sappiamo benissimo che stiamo attraversando un periodo difficile per la nostra economia e il governo sta facendo tutto il possibile per trovare soluzioni. Sembra si sia arrivati ad una piccola svolta per quanto riguarda il caro benzina; laverrà utilizzata quindi per ricaricare €80 alle famiglie e beneficiare così dellail modo da contribuire al rifornimento del carburante che si potrà effettuare ...