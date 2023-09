Caro - scuola | otto studenti su dieci non hanno cambiato lo zaino Quattro su dieci hanno rinunciato al diario

Contro il, le famiglie adottano un approccio di auterità: 8 studenti su 10 non hanno cambiato lo zaino, 4 su 10 hanno rinunciato al diario rimpiazzandolo con App o prodotti cartacei alternativi. ...Contro il, le famiglie adottano un approccio di auterità: 8 studenti su 10 non hanno cambiato lo zaino, 4 su 10 hanno rinunciato al diario rimpiazzandolo con App o prodotti cartacei alternativi.

Welfare contro il caro scuola, per il benessere dei bambini e delle loro famiglie ilmessaggero.it

Caro scuola, l'allarme: "Famiglie siciliane costrette a sostenere spese troppo alte" PalermoToday

Le democrazie sul pianeta Terra assommano a 24, ventiquattro su poco meno di duecento Nazioni. Una netta minoranza. Così come una netta minoranza, di cui noi facciamo parte, è la popolazione mondiale ..."Questa legge di Bilancio non sarà semplice, ma ci sono delle priorità che il Governo non mette in discussione e la tutela del diritto allo studio è una di queste. (ANSA) ...