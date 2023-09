Carlo Conti | In Tv si preferisce andare sul sicuro

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 21 settembre 2023)“In tv sono finiti i grandi numeri i programmi sono cloni di se stessi” La Stampa, di M. Tamb., pag. 32 Una rivoluzione silente, per il conduttore dall’animo gentile.è pronto per il 13° Tale e quale show, da domani in prima serata su Rai1. Dodici i protagonisti: Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. Nel ruolo dei ripetenti , tornano Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli., a che si deve questa rivoluzione silente? «Una scelta di vita che nasce dopo l’esperienza de L’eredità che per chi fa il mio mestiere è un programma importante, entri quotidianamente nelle case della gente, diventi uno di famiglia». Dunque? «Dunque la morte di Fabrizio Frizzi che mi ha ...