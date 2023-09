Redistribuzione deiin Europa ferma a cifre da prefisso telefonico. Francia e Austria che ... Piùdi così! L'impressione è che sull'immigrazione la Presidente del Consiglio si stia ...Biden contro Biden . Se la scorsa settimana era stata unaper la famiglia del presidente degli Stati Uniti, con il figlio Hunter rinviato a giudizio ... Come trattano iBiden e Macron. ...

Caporetto migranti: Giorgia Meloni che si appella all’Onu fa quasi compassione Globalist.it

Migranti, Giorgia Meloni sceglie Guido Crosetto e Matteo Salvini s ... Il Riformista

Dopo averle sbagliate tutte, ma proprio tutte, deve aver pensato che l’unica speranza per salvare la faccia è di alzare il livello delle fantasticherie, ultimo passo prima di rivolgersi direttamente a ...Una premier tesa, arrabbiata, ostaggio della sua stessa maggioranza, sconfitta dalle sue stesse promesse, si è presentata in Consiglio dei Ministri per rivendicare l'operato del Governo sul tema immig ...