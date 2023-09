Capello | «Champions League? Pensavo peggio | OK Inter e Milan»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 settembre 2023)ha parlato della prima giornata didelle italiane con focus in particolare su, che hanno pareggiato BICCHIERE MEZZO PIENO ? Ospite negli studi di Sportitalia, Pierfilipposulla prima giornata della: «Ero preoccupato, temevo che andassedi com’è andata. Stiamo rodando, nessuna squadra è pronta. Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, non mi è dispiaciuto questo turno di. Buone partite per, tutto sommato».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...