Caos Museo Egizio | Greco invita la Meloni e si difende dalle critiche

Leggi su notizie

(Di giovedì 21 settembre 2023), il direttore Christianne ha parlato in due interviste che ha rilasciato ai quotidiani “La Stampa” e la “Repubblica” Altro che offeso o altro, Christiannon considera minimamente il duro attacco che è arrivato dall’assessore di Fratelli d’Italia, Maurizio Marrone. Per chi non lo sapesse, proprio quest’ultimo, ha dichiarato che l’attuale direttore deldi Torino non deve essere riconfermato e che altre persone, rispetto a lui, sono decisamente più qualificati. Tanto è vero che, lo stesso, ha fatto capire chiaramente di rispettare tutte le opinioni che arrivano sul suo conto e ruolo. Il direttore deldi Torino, Christian(Ansa Foto) Notizie.comAllo stesso ...