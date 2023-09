Canoa Slalom | Mondiali 2023 | De Gennaro | Ferrazzi e Horn in semifinale nel K1

(Di giovedì 21 settembre 2023) Notizie positive per l’Italia daidiin corso di svolgimento a Lee Valley. Per quanto riguarda il kayak, e in particolare il K1 sono tre gli azzurri che trovano posto tra i migliori trenta delle semifinali, due in campo maschile e una al femminile. Giovanni Deha superato subito il taglio con il settimo posto nelle prime batterie di qualificazione, 79.96 per lui in una classifica dominata dai cechi. Ha del miracoloso invece la qualificazione di Xabier, che dopo aver chiuso soltanto settantasettesimo la prima manche, pagando il salto della porta 19 dopo una prima parte di gara invece, ottima, ha terminato al primo posto la seconda manche, senza commettere errori, e l’80.22 gli consente di volare in. Venendo alla competizione femminile, ...

Dopo le prove a squadre andata in scena ieri, con il bel bronzo conquistato dal C1 maschile, è tempo di gare individuali in quel di Lee Valley, dove sono in corso i Mondiali di2023. Giornata dedicata alla canadese , con tre italiani impegnati nella gara maschile e altrettanti in quella femminile con l'obiettivo di centrare un posto ai prossimi Giochi di Parigi ...In archivio la prima giornata dei Mondiali di2023 , in programma a Lee Valley (Gran Bretagna), che ha subito assegnato le prime medaglie. Nella mattinata odierna di martedì 19 settembre sono infatti andate in scena ben quattro ...

Giornata di kayak ai Mondiali di canoa slalom di Lee Valley. Si sono concluse da poco le prime batterie di qualificazione, con due azzurri, uno per gara, già in semifinale, i soliti Giovanni De Gennar ...Terza giornata dei Mondiali di canoa slalom in corso di svolgimento a Lee Valley, in Gran Bretagna. Dopo le prove a squadre e le batterie della canadese, è ora il momento del kayak: giornata dedicata ...