Campi Flegrei | la terra trema ancora | scossa nella notte

A causare il sollevamento del suolo e la sismicità nell'area deiè la forte risalita di gas e un aumento della pressione nelle acque che si trovano in profondità, nel sottosuolo: non vi sono evidenze di rialita di magma verso la superficie , 'la ...... in caso di maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio,, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze ...

Terremoto a Napoli oggi, scossa avvertita dalla popolazione nei Campi Flegrei ilmattino.it

Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove, poco prima dell'una della scorsa notte, la popolazione è stata svegliata da un terremoto ...Ancora una scossa di terremoto nei Campi Flegrei. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 19:45, l’accadimento di un evento sismico nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma, ...