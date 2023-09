Cameriere denuncia | 20 euro per 6 ore di lavoro E il video diventa virale

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ventiper sei ore dida. Lacondivisa via socialmentre i sindacati parlano di uno spaccato «da Paese reale» e il consorzio "Modena a tavola" avverte: «Non siamo tutti così». Succede proprio nell’Emilia a tortellini e Lambrusco che un giovane decida di azionare lo smartphone e condividere una discussione con un ristoratore modenese. Vuoi per esasperazione...

"Venti euro per sei ore di lavoro, non puoi pagarmi così poco. Mi stai sfruttando". Questa la denuncia su TikTok, diventata virale, di un giovane ...

È diventato immediatamente virale sui social media e nelle trasmissioni televisive il videodi unche a Modena ha registrato un'improbabile trattativa con il responsabile del ristorante dove veniva sfruttato, con paga misera in nero . Il giovane, dopo aver lavorato per sei ...'Venti euro per sei ore di lavoro, non puoi pagarmi così poco. Mi stai sfruttando'. Questa lasu TikTok , diventata virale, di un giovanemodenese che ha postato sul web un video in cui mostra la discussione con un ristoratore della città emiliana che, dopo avergli ...

Cameriere denuncia: "20 euro per sei ore di lavoro in nero". E la trattativa va sui social ModenaToday

Modena, cameriere denuncia: "20 euro per sei ore di lavoro, non ... Agenzia ANSA

È diventata immediatamente virale la denuncia video di un cameriere che ha immortalato la trattativa e la lite al ristorante dove veniva sfruttato ...PUBBLICITÀ Venti euro dopo una giornata lavorativa di 6 ore È il caso di Mohamed, giovane cameriere che ha denunciato tramite un video su TikTok il trattamento subito dal proprio datore di lavoro. Il ...