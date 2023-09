Calhanoglu recupero-lampo in Empoli-Inter? Le ultime dall’allenamento – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 settembre 2023)non è partito con il resto della squadra per la prima sfida di Champions League, Real Sociedad-per un piccolo problema muscolare. Oggi il giocatore si è allenato ad Appiano Gentile, ma ecco nel dettaglio qual è la situazione in vista della sfida con l’. LE– Hakanoggi si è presentato ad Appiano Gentile con il resto del gruppo, ma non ha svolto l’allenamento con la squadra. Il centrocampista turco, reduce da un affaticamento muscolare, ha svolto un lavoro personalizzato così come Juan Cuadrado. Entrambi sono recuperabili in vista della sfida contro l’in programma domenica 24 settembre alle 12:30, ma ad oggi è difficile sapere se riusciranno ad essere a disposizione dalla panchina o addirittura da titolari.-News - ...