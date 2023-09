Calendario Serie A calcio 22-24 settembre | programma prossima giornata | che partite si giocano | programma | orari DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Prosegue dopo il primo turno delle coppe europee, laA 2023-2024. Nel fine settimana che si aprirà già dal pomeriggio di domani, infatti, assisteremo al quinto turno del massimo campionato italiano di, che ci darà conferme importanti dopo quando visto nei turni già disputati. Si giocherà da venerdì 22a domenica 24, per cui non vedremo il turno del lunedì sera. La quintadellaA scatterà venerdì 22. Alle ore 18.30 all’Arechi si aprirà ilcon un succoso Salernitana-Frosinone con i padroni di casa che dovranno dare una sterzata alla loro stagione. Alle ore 20.45, poi, allo stadio Via del Mare di Lecce i salentini ospiteranno il Genoa cercando di rimanere ancora imbattuti. Passando a sabato 23 ...