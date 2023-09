Calendario Mondiali canoa slalom 2023 oggi | orari 21 settembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Terza giornata deidiin corso di svolgimento a Lee Valley, in Gran Bretagna. Dopo le prove a squadre e le batterie della canadese, è ora il momento del kayak: giornata dedicata esclusivamente a loro, verrannodecisi i 30 semifinalisti per lamaschile e quella femminile. Nelle gare odierne l’Italia cala i pezzi da novanta, Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn. Il primo è al momento in lizza per la Coppa del Mondo di specialità e al momento è alle spalle di una sola lunghezza rispetto al ceco Vit Prindis. A spalleggiarlo Xabier Ferrazzi, in costante crescita e sempre più a suo agio tra i ‘grandi’, e Marcello Beda. Anche Stefanie si è tolta le sue soddisfazioni in stagione, dove è quinta assoluta grazie ai due podi conquistati nelle tre gare che ha disputato. Le manca solo ...