Calendario Europei ciclismo 2023 oggi | orari giovedì 21 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Continuerannoa Drenthe, nei Paesi Bassi, i Campionatidisu strada. Dopo le sei cronometro individuali di ieri (due prove junior, due U23 e due Elite), nella giornata odierna, ovvero21, ci sarà spazio per le cronostaffette miste. Ildisi aprirà alle 12:45 con la Junior Mixed Team Relay, gara in cui ci sarà anche l’Italia con Andrea Bessega, Luca Giaimi, Andrea Montagner, Eleonora La Bella, Alice Toniolli e Federica Venturelli, con quest’ultima che arriverà a questa prova dopo il trionfo di ieri nella cronometro junior femminile. Alle 15:30 inizierà invece l’Elite Mixed Team Relay. Anche in questa gara ci sarà ovviamente l’Italia, che si presenterà al via con Edoardo Affini, Mattia ...