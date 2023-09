Calendario Europa League calcio oggi in tv | orari partite 21 settembre | chi gioca | programma | streaming Sky | TV8 e DAZN

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Prende il via l’2023-2024. La seconda competizione continentale si prende il suo solito spazio di giovedì, per iniziare il viaggio che porterà fino a Dublino, ultima fermata il prossimo 22 maggio. Due le squadre italiane impegnate; la prima a scendere in campo sarà la Roma di José Mourinho, reduce dalla netta vittoria contro l’Empoli che ha ridato fiducia. Trasferta insidiosa in Moldavia per i giallorossi, contro lo Sheriff Tiraspol che due anni fa riuscì a sorprendere tutti con il successo sul Real Madrid in Champions. In serata sarà invece il momento dell’Atalanta: i bergamaschi, senza Gianluca Scamacca infortunato, ospiterà i polacchi del Rakow, freschi campioni nazionali ed andati vicinissimi alla qualificazione in Champions, sfumata all’ultimo turno contro il Copenhagen. Questo tutto il ...