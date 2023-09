Calcio | Juve Lesione al bicipite femorale per Alex Sandro

(Di giovedì 21 settembre 2023) Fra 15 giorni nuovi esami per determinare i tempi di recupero TORINO - Lantus perdeper almeno un paio di settimane. "In seguito all'infortunio rimediato durante l'allenamento di ieri - fa sapere la società bianconera in una nota - questa mattinaè stato sottoposto ad ac

A Firenze per riprendersi la. Nel corso di un'intervista al quotisiano spagnolo AS, Arhtur non ha fatto mistero del suo ... Firenze è una città che respira. Non solo siamo concentrati sulla ...Sono arrivati i risultati degli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto Alex Sandro : gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. (...

Juve, due tifosi trovano il portafoglio di Locatelli: lui li premia con una sua maglia - Sportmediaset Sport Mediaset

Juve, guaio Alex Sandro: infortunio alla coscia. Sospiro di sollievo per Rabiot - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, dopo aver fatto tappa alla Continassa per la Juventus, è arrivato al Filadelfia per seguire ...Ranking Uefa, quali sono le posizioni delle altre italiane Oltre all'Inter, al secondo posto delle italiane presenti in graduatoria c'è la Juventus che, anche senza coppe, è dodicesima al pari della ...