Calcio | Fiorentina Arthur Convinto da Italiano | mi sono adattato bene

(Di giovedì 21 settembre 2023) "Ho fatto una buona scelta nel venire qui", racconta il brasiliano FIRENZE - "Tornare in Brasile è un sogno ma la verità è che a Firenze mimolto. Prima di venire ho parlato con l'allenatore, mi ha detto come voleva che la squadra giocasse e così è. Quindi tutto perfetto".

In Europa League saranno la Roma e l' Atalanta a rappresentare ilnostrano, con i capitolini ... sarà invece lala squadra italiana presente in Conference League : anche in questo ...... domenica 24 settembre ore 12:30 [DAZN/Sky] Atalanta Bergamasca- Cagliari, domenica 24 settembre ore 15:00 [DAZN] Udinese- AssociazioneFirenze, domenica 24 ...

Non solo Gasperini: ecco i "bersagli" dei tifosi della Fiorentina La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) - Esordio in Conference League oggi, giovedì 21 settembre, per la Fiorentina che giocherà contro il Genk. I viola fanno parte del Gruppo F. La partita si gioca alle 18:45 alla Luminus Aren ...Intervistato da As, il centrocampista brasiliano della Fiorentina Arthur ha parlato anche di un possibile ritorno alla Juventus: "Sì, sono ...