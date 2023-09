Calcio | Europa League | una zampata di Lukaku regala il +3 alla Roma contro lo Sheriff

(Di giovedì 21 settembre 2023) La UEFAnella giornata di oggi, giovedì 21 settembre, è ufficialmente tornata in azione con il primo turno della fase a gironi. Dopo il lungo percorso preliminare estivo, abbiamo assistito alle prime gare di un lungo percorso che terminerà solamente con la Finale all’interno della Dublin Arena, in Repubblica d’Irlanda. E, una delle squadre che spera di ripetersi e arrivare sino in fondo è ladi José Mourinho. I giallorossi da pochissimi istanti hanno terminato il match di esordiolo, valido per la prima giornata del Gruppo G. L’insi è concluso con il risultato di 1-2: prima la rete fortunosa di Paredes, poi il pareggio di Tovar e, infine, il tiro decisivo di. Ma ecco di seguito il racconto della sfida. Tutta la UEFA ...

Ha preso il via la campagna di NOW<https://www.nowtv.it/uefa-champions-league> per la partenza delle competizioni UEFA 2023/2024, con la UEFA ...

Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Io continuerò a dire fino alla fine che la finale di Budapest non l'abbiamo persa. Ogni volta che me ne parleranno ...

Prende il via l’ Europa League 2023-2024. La seconda competizione continentale si prende il suo solito spazio di giovedì, per iniziare il viaggio che ...

Al 68' però è arrivato il pari del rumeno Stanciu (anche lui in Arabia dopo una gloriosa carriera infra Slavia e Sparta Praga, Anderlecht e Steaua Bucarest). Sorride invece l' Al - Ettifaq di ...Le sue dichiarazioni: ' Assaporiamo meglio il ritornare inLeague, tradizione così ... appena entrato e non ci siamo accorti, sono cose che purtroppo capitano nel, poi con questa ...

È stata una partita complicata ma alla fine la Roma è riuscita a vincere contro lo Sheriff Tiraspol nel suo debutto stagionale in Europa League ... azione rocambolesca: Paredes calcia la punizione ...Capolista in Bundesliga il Bayer Leverkusen non ha fatto sconti ai debuttanti in Europa League dell’Häcken, travolti 4-0 anche grazie a un pregevole assist di Xhaka per il raddoppio di Adli.