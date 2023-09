Calcio | Conference League | il palo salva la Fiorentina al 95? Il match contro il Genk termina 2-2

(Di giovedì 21 settembre 2023) Non solo Champions ed Europa. In questi giorni sono ritornate le manifestazioni continentali per club e, oggi, giovedì 21 settembre, è stato il turno anche e soprattutto della UEFA2023/2024. La terza competizione europea ha sin da subito regalato tante emozioni e un palinsesto estremamente ricco. È ufficialmente partita la prima giornata della fase a gironi e, nel Gruppo F, ha esordito anche ladi Vincenzo Italiano. La trasferta in Belgioilta con il risultato di 2-2, con unclamoroso colpito dai padroni di casa nei minuti finali. Ecco di seguito dunque, il racconto della gara. Segui il meglio della UEFAsu DAZN. Attiva ...

Non risultano nell'elenco Castrovilli, Kokorin e Sabiri. FIRENZE - La Fiorentina ha reso nota la lista dei calciatori inseriti nella lista UEFA per ...

Non risultano nell'elenco Castrovilli, Kokorin e Sabiri. FIRENZE - La Fiorentina ha reso nota la lista dei calciatori inseriti nella lista UEFA per ...

Match in programma giovedì alle 18.45 in Belgio e valido per la prima giornata del girone F NYON (SVIZZERA) - Designati gli arbitri per ...

Match in programma giovedì alle 18.45 in Belgio e valido per la prima giornata del girone F NYON (SVIZZERA) - Designati gli arbitri per Genk - ...

Parte male l'avventura dell' Aston Villa di Zaniolo inLeague , che regala i primi risultati della fase a gironi. Ok Eintracht e Fenerbahce , mentre nel gruppo della Fiorentina il Ferencvaros batte il Cukaricki ...... ancora con un colpo di testa dad'angolo. E per poco non completa la beffa col palo a salvare i toscani sul tiro di Arokodare. Termina 2 - 2, appuntamento infissato per il 5 ...

Genk-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Conference Sport Fanpage

Genk-Fiorentina 1-2 LIVE: doppietta di Ranieri Sky Sport

Inizia con una sconfitta l'Aston Villa di Emery nel girone E. Gli inglesi escono sconfitti in casa del Legia, che vince 3-2. Sblocca subito Wszolek per i padroni di casa e gli risponde dopo pochi ...La doppietta del difensore della Fiorentina non basta per superare i belga nel primo incontro della Conference League, competizione che la viola ambisce a vincere ...