Caivano | M5S | ' da governo solo passerelle boccia emendamenti a difesa bambini'

(Di giovedì 21 settembre 2023) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "IlMeloni si dimostra ancora una volta tutto chiacchiere e. Dopo tante belle parole, svariati annunci e la sfilata a, oggi alla Camera hannoto un emendamento del Movimento 5 Stelle, a prima firma di Stefania Ascari, che avrebbe consentito di utilizzare le intercettazioni anche per contrastare la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico relativo a minorenni, l'adescamento di minorenni e i maltrattamenti in famiglia". Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia alla Camera Stefania Ascari, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso e Carla Giuliano. "Grazie alle intercettazioni gli inquirenti potrebbero scoprire con molta più probabilità il mercato online di minori sfruttati per la prostituzione, la ...

...Floridia e di altri esponenti del, in ordine alle coperture utilizzate dal Governo per finanziare le iniziative di contrasto alla dispersione scolastiche contenute nel decreto c.d.(nella ...Sul taglio dei fondi per le zone alluvionate è intervenuta anche la senatrice delBarbara ... prevede: "Per promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di, il ...

Ultimo'ora: Caivano: M5S, 'da governo solo passerelle boccia ... La Svolta

Decreto Caivano, il ministero risponde a Floridia (M5S): “Finanziato con fondi non più utilizzabili per le scuole alluvionate” Tecnica della Scuola

Dopo tante belle parole, svariati annunci e la sfilata a Caivano, oggi alla Camera hanno bocciato un emendamento del Movimento 5 Stelle, a prima firma di Stefania Ascari, che avrebbe consentito di ...Il leader del M5s Giuseppe Conte ha presentato alla Camera le proposte del M5s per la scuola: “Meloni non ha stanziato un euro per il ...